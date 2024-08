Kohutavas autoõnnetuses hukkus kolm Lõuna-Korea rahvusmeeskonna liiget

Lisaks hukkunutele sai üks inimene raskelt vigastada. Õnnetuse põhjus on siiani ebaselge.

Hukkunute isikuid pole veel kinnitatud. The Korea Timesi andmetel olid kaks hukkunutest sportlased ja üks treener. Lisaks on ühe inimese seisund kriitiline.

«Kõik on väga löödud. See on meie suusaperele suur kaotus. Nad olid nii noored ja andekad võistlejad,» rääkis ajalehele Herald rahvusmeeskonna siseringi kuuluv inimene.