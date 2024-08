Noor sõitja võib tuleval hooajal F1-sarjas võimaluse saada

Helmut Marko sõnas, et uusmeremaalane Liam Lawson jätkab Red Bulli tiimides. Lawsonil on koht on kas Red Bullis või sõsarmeeskonnas RB-s.

Praegu on 22-aastane Lawson meeskonna varusõitja. F1 ringkondades on Marko sõnu tõlgendatud nii, et jutt käib konkreetselt püsivast sõitjakohast. «Kindlasti sõidab ta järgmisel hooajal ühe meie masinaga,» kinnitas ta.

Kui Lawson määratakse alaliseks sõitjaks, peavad kas Red Bulli Sergio Pérez või RB sõitja Daniel Ricciardo kõrvale astuma. Max Verstappenil ja Yuki Tsunodal on järgmiseks hooajaks lepingud juba taskus.

Väljaanne Kleine Zeitung kirjutab, et Marko lubas otsused teha septembriks.

Helmut Marko on kindel, et Pérez parandab oma esitusi hooaja lõpus. Mehhiklase kehv esitus viis juba hooaja keskel aruteludeni, kas ta tuleks välja vahetada. Red Bull teatas aga, et Pérez jätkab hooaja lõpuni põhimeeskonnas.