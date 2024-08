Loe, kes tuntud eestlastest lähevad ennast nädalavahetusel toimuvatel IRONMAN Tallinna võistlustel proovile panema

Eesti triatloniparemikust asuvad PRO sarja arvestuses IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas starti Kaidi Kivioja, Henry Räppo, Kevin Vabaorg, Rinel Pius ja Karl Mell. Ühtlasi on Kevin Vabaorg andnud teada, et tegemist on tema viimase võistlusega professionaalse triatleedina.

Peakorraldajana olen aga olnud korraldamisega hõivatud ja pidanud olulisemaks olla oma tiimi jaoks olemas. Seekord ütlesin tiimile juba aasta aega ette, et soovin ise osaleda ja olen neile väga tänulik, et nad sellega nõus olid. Minu peamiseks motivaatoriks on aga minu neli last. Kui minu isa oli minu jaoks sportlik eeskuju, siis mina soovin ka oma laste jaoks sportlik eeskuju olla,» lisas Ain-Alar.