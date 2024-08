Vaata, kes tuntud eestlastest panevad end Tallinna Ironmanil proovile

Eesti triatloniparemikust asuvad PRO sarja arvestuses IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas starti Kaidi Kivioja, Henry Räppo, Kevin Vabaorg, Rinel Pius ja Karl Mell. Ühtlasi on Kevin Vabaorg andnud teada, et see on tema viimane võistlus professionaalse triatleedina.