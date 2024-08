Jürgen Ligi läheb Tallinna Ironmanil starti võidumõtetega: kui ujumine ära kannatada, siis...

Poolpikal triatlonil on mängus on kaks tiitlit – Eesti ja Euroopa oma – ning kogenud poliitik on seadnud endale eesmärgiks oma vanuseklassis neist kätte saada esimene.

«Teise puhul on konkurents lihtsalt nii kõva, et olen selle peast visanud. Vahepeal mõtlesin ka selles suunas, aga kui vaadata, mis riikidest parimad kohal on, siis siin suurt lootust ei ole,» sõnas 65-aastane rahandusminister.

Tegelikult on Ligi jaoks positiivne ainüksi see, et ta saab stardis olla, sest see aasta on olnud konarlik ning vahepeal läbi põetud haiguse tõttu ei saanud ta järjepidevalt treenida.

«Nüüd viimased päevad puhkan ja tundub, et särts hakkab ka tulema – mulle see distants iseenesest hästi meeldib. Kui ujumine kuidagi ära kannatada, siis hakkab nauding ehk jalgrattasõit,» selgitas Ligi.

«Ujumisega on kahjuks nii, et annan iseendale hiljutisele tasemele ära kaheksa minutit, kuna õlg on haige. See lööb sassi ka minu tiitli plaanid, aga kui veest välja saan, siis tean, et ratast sõita jaksan ja jooks on samuti see, mis on alles!»

«Mu jooksu tase pole kindlasti võrreldav sellega, mis noorena oli, aga kuidagi ma selle ära. Vastupidavust mul on, kuigi jooksujalga mul enam ole,» sõnas Ligi lõpetuseks.