Suvebiatloni MMi eksootilised külalised: kodumaal meil püsse pole, harjutame koridorides laseritega

Juhendajad on mitmel rindel korraga

Brasiilia suusaliit paneb Freixeda sõnul laske- ja murdmaasuusatamisele palju rõhku. Kuigi täpset arvu, palju sambamaal biatleete on, ei osanud ta välja tuua, rõhutas juhendaja, et neil on treeningrühmi üle kogu riigi. Ja just nende kaudu leiavad noored tee suusatamise juurde.