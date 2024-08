Abilinnapea Ironmaniga kaasnevatest ümberkorraldustest: need on ainult korraks, tegelikult me kõik rõõmustame võistluse üle

«Sobib imeliselt!» sõnas Oja, kui temalt tänasel pressikonverentsil uuriti, kuidas Ironman Tallinna sobib. «Sellised rahvusvahelised sündmused on kingitus igale linnale ja sellised korraldajad, nagu on Tallinna Ironmanil, on iga linna unistus.»

«Muidugi, inimesed kes ise otseselt end sündmusega ei seo, neil on korraks keeruline, sest mõni buss sellel päeval ei sõida või sõidab teistmoodi, aga üldiselt sellega, korraks, see nurin piirdubki,» lausus Oja.

«Tegelikult me ju kõik rõõmustame, et Tallinnasse tuleb selliste sündmuste raames – mida ei ole liiga palju, aga mõned ikkagi on – tuhandeid inimesi. Nad tulevad siia midagi olulist tegema ja seda teadlikult. See on suurepärane,» viitas ta võistlusega kaasnevale majanduslikule ja ka turunduslikule aspektile.