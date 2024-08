Esmakordselt Tallinna Ironmanil startiv peakorraldaja: soovin finišeerida sirge seljaga ja nägu naerul

Juhanson sõnas Postimehele, et võistlusel osalemise tegid tema jaoks lihtsamaks teised korraldusmeeskonna liikmed, kes on enda töös väga osavad ja ühtegi Ironmaniga seotud ülesannet ta kellelegi ära delegeerima ei pidanud.

«Tiim on nii hea, et kui ma aasta tagasi enda plaanist juttu tegin, siis plaksutasid kõik kahe käega kaasa. Meeskond on aastaga nii kokku kasvanud ja tubli, et nad saavad asja hästi tehtud,» sõnas Juhanson.

Ta lisas naljaga pooleks, et võib-olla muudab tema osalemine teiste korraldajate ja vabatahtlike elu lihtsamaks, sest nüüd ei ole kedagi, kes kuskil kogu aeg targutaks.

Suuri lootuseid ja eesmärke Juhanson endale seada ei söenda: «Minu ootused on väga lihtsad ja primitiivsed: soovin sirge seljaga ja nägu naerul finišisse jõuda.»

Juhanson lisas, et soovib kolm ala läbi teha nii, et tal endal oleks hea olla ja et ta saaks kõigile tiimi liikmetele patsu lüüa ja nendega paar sõna juttu rääkida.

Leidub ka inimesi, kellele Ironmaniga kaasnevad liikluskorralduse muudatused peavalu tekitavad. Neil soovitab Juhanson enda teekonda varakult planeerida: «Saame aru, et tavapärane rutiin on häiritud. Soovitan oma teekonda varakult planeerida ja vaadata, et kui tuleb läbida mingeid piirkondi, mis on otse raja peal, siis võistluse käigus loomulikult sinna ei pääse.»

Juhanson lisas, et selliseid sündmusi ei ole sugugi lihtne korraldada: «Meil on siin kokku töös üle tuhande inimese, kes selle üritusega tegelevad.» Tema sõnul on Ironman justkui Eesti visiitkaart kõigile neile sportlastele, kes siia üle maailma kokku tulevad.

«Tasub tulla raja äärde nautima ja vaatama,» võttis Juhanson mõtted kokku.