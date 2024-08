Kodusel MMil esikümnesse saanud Zahkna: täna tundsin ennast üllatavalt hästi

Kui palju raja peal võitlust koha eest oli?

Esimesel ringil oli ja täpselt sama taktika, mis neljandas veerandfinaalis. Läksid nii, et kuna siin tiiru taga on üks laiem koht, kaks tšehhi läksid ette ja näha oli, et nad tahtsid tagasipöörde juurde esimesena. Seda osa vajutasid nad täna korralikult.

Milline seis on sul sel suvel olnud

Ma tundsin sel hetkel eelmisel aastal paremini ennast. Eelmine aasta pikemalt valmistusin selleks MMiks ette. Ma teadsin kaks kuud varem, et rihin MMil. Meil oli just mägede laager, treener ütles, et me ei võta MMi liiga tõsiselt. Mägedes tegime intensiivsust, nüüd ongi Eestisse tagasi saabumisest seitsmes või kaheksas päev. Siin juba peaks sõitu olema ja seda oligi, aga ei lasknud ära.

Kas viimased kuud on läinud asja ette?

Ma ei saa öelda, ma ei taju seda ära ühe päeva põhjal. Kui sama võistlus oleks üleeile olnud, me poleks kuhugi liikunud. Suvebiatloni MM pole nagu võrreldav, me sõidame esimest korda Otepääl. Enesetunne on hea, aga see sellepärast, et viimased päevad olen teadlikult ennast suunanud, et oleks seda värskust ja vurtsu siin rajal. Ma ei saagi aru, et siis kui on sõitu, siis pole laskmist.