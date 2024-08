Suvebiatloni MMil eestlannadest parima koha saanud Külm: hea treening, aga meie ala on ikka talvel

Mis seis on tal praegu augustikuu keskel võttes arvesse, et paar kuud tagasi käis ta alles operatsioonil? «Saan võistleda ja jõuan finišisse välja. Ma ei usu, et midagi valesti oleks teinud või nii. Need on augustikuu võistlused. See on hea treening. Meie ala on ikka talvine laskesuusatamine, siis kui ülejäänud maailma ka kohal on. See (suvebiatloni MM -toim) on hea treening lihtsalt. Kükitada mugavalt veel ei saa, aga palju mul seda ikka vaja on. Jooksus ja kõik sellised asjad on täitsa normaalsed. Ma usun, et parem kui enne operatsiooni,» lausus eestlanna.