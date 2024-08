MMi supersprindis üheks favoriidiks peetud Fabien Claude: tippu jõudmiseks pelgalt vendlusest ei piisa

Supersprindi finaalis 11. koha saavutanud Prantsuse koondislane Fabien Claude kirjeldas võistlust kui äärmiselt kiiret. «Võistlus oli väga intensiivne. Kindlasti on hetkel periood, mil ma pole harjunud sellise pingutusega. Tulin siia selleks, et nautida suurvõistluse atmosfääri ja mul on hea meel, et selle leidsin,» võttis Claude võistluse kokku.

Fabien pole ainus Claude, kes täna stardis oli. Ka tema vennad Florent ja Emilien on Otepääl võistlustules. «Naljatleme omakeskis, et see on meie pereäri,» muigas Claude. «Usun, et kindlasti on see meie eelis, et saame omakeskis treenida ning ka üksteise vastu võistelda, kuid tippu jõudmiseks ainult vendlusest ei piisa,» tunnistas ta. Belgia koondist esindav Florent Claude ning Prantsusmaa eest võistlev Emilien Claude piirdusid täna eelsõitudega. «Kahjuks olin küll mina täna ainus, kes finaali jõudis, kuid see on laskesuusatamine. Loodan, et homme saame juba üheskoos parimate kohtade eest võidelda,» ütles Claude.