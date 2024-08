Karl Jakob Heina treener enne mängu Madridi Realiga: peame võitlema surmani

Eesti koondise väravavaht tegi esmaspäeval debüüdi Valladolidi Reali eest. Ühtlasi sai temast meie esimene vutimees, kes on osalenud Hispaania kõrgliiga mängus. Kui mõni päev tagasi kohtuti enda kaaluklassi kuuluva Espanyoliga, siis nüüd ootab ees väga tugev proovikivi.

«Peame esinema suurepäraselt. Eelmisel mängul pole tulevaga mingit pistmist. Neil on väga kõrge kvaliteediga mängijad. Peame olema kaitses eriti tähelepanelikud ja valmis kannatama,» ütles Valladolidi peatreener Paulo Pezzolano reedesel pressikonverentsil.

Avavoor tõestas, et ka Realis mängivad luust ja lihast inimesed. Pühapäeval lepiti võõrsil Mallorcaga 1:1 viiki. Valladolid võetakse homme kell 18 vastu kodustaadionil.

«Muretsen eelkõige sellepärast, kuidas suudame vastaste tugevusi neutraliseerida ning nende apsudest ka ise kasu lõigata. Peamine on mängida entusiastlikult ja võidelda kuni surmani. Peame oma särgi au kaitsma, see on peamine,» lisas Pezzolano.