VIDEO M-Spordi tiimibossil on Tänakust sümboolne mälestusese: see oli päris äge

Muu hulgas räägiti võistkonna pealiku Richard Milleneri hobidest. «Mulle väga meeldivad miniatuurid. Mul on ka siin väike kollektsioon,» tutvustas ta kontoris asuvat mudelautode kogu.

«See oli tema esimene võit meie eest. See oli päris äge.»

Kodus on Milleneril veelgi uhkem kollektsioon. Kuigi võib-olla see kõigile ei meeldi, siis...

«Te võiks mu maja näha! Seal on veel kõvasti rohkem. Mulle meeldib see teatav isiklik kinnisidee. Olen piisavalt vana, et teha täpselt seda, mida ise tahan ega pea hoolima teiste arvamusest,» märkis Millener.