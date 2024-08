GALERII Kaks Eesti noort laskesuusatajat jõudsid kodusel MMil 20 parema sekka

Lamades lastes pidi Kehva minema kahele trahviringile, kuid püstitiirus pääses ta puhaste paberitega. «Ma olen õnnelik, et enda kohta tegin maksimaalselt hea võistluse. Need kaks lamades eksimust on nagu on. Sõidu poolest võtsin maksimusi välja. Sellega ma olen 100 protsenti rahul.

Tiislär (+1.50; 1+1) rääkis pärast jõupingutust, et võistlus oli raske, aga sprint on talle alati meeldinud. «Enam vähem tuli välja, et muljed on päris head isegi. Kõige kergemad olud siin lasketiirus polnud, et tuul mängis oma rolli. Minu taseme kohta on see täitsa normaalne tulemus. Suur vahe superspirndi ja sprindi vahel on see, et esimeses võistlevad sportlased koos ja seal pead ainult endale keskenduma. Sprindis on veidi lihtsam, et lasketiirus su kõrval teisi mehi pole ja ei pauguta samal ajal,» märkis ta.