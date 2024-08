Otepää MMil 5. koha saanud Välbe: üllatusin, et laskmine nii hästi läks

19-aastane Välbe kaotas liidrile 35,9 sekundiga, kuid lasketiirust tuli ta mõlemal korral puhaste paberitega välja. Viimase rulliringi eel oli ta veel teine, aga lõpuga said mõned konkurendid mööda.

«Olin üllatunud, et sellise tuulega laskmine nii hästi läks. Ma valisin lamades tiiru esipoole ja sama tegin ka püstitiirus, et seal oli vähem tuult kui keskmistel radadel.

Sõidu poolega ma ei jäänud täna nii rahule. Mul ei olnud päris tugev tunne sõitmisel, aga andsin endast parima. Minu eesmärk oli nautida. Vorm ei ole mul praegu just kõige parem, aga see ei peagi olema suvel. Peamine on ikka võistlust nautida.»