Terve suve üksinda treeninud Talihärmal pole paranenud suhted alaliiduga: nad ei toeta mind mitte kuidagi

Eks mul sügiseks on mingeid plaane ja loodetavasti saab kellegagi laskesuusatajatest ka koos treenida. Kuna mul endal pole plaanid päris täpselt veel selged, siis ma ei hakka spekuleerima igaks juhuks,» märkis ta.

Johanna Talihärm on (number 19) terve suve üksi treeninud, kuid see suvi on olnud talle vaimselt palju parem. Foto: Eero Vabamägi

Talihärm on põhiliselt Eestis treeninud. Suvel väisas ta paariks nädalaks Prantsusmaa pealinna. Nimelt, ta oli Pariisis spordipeo ajal Euroopa olümpiakomiteede sportlaskomisjoni esindaja: «Seal sai ka keset Pariisi linna rullsuusatada, mis oli omaette koomika.»

Alaliiduga pole suhted paremaks läinud

Tänavu mai lõpus kinnitas Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon nii täiskasvanute kui järelkasvukoondise suvisesse ettevalmistusprogrammi kuuluvad sportlased. Nende hulgas polnud veebruaris biatloni MMil ankruna teatenaiskonna neljandale kohale tüürinud Talihärma.

«Ettevalmistusprogrammi kutsuti sportlased treenerite ettepanekul. Valituks osutusid sportlased, kes näitasid pühendumust, koostöötahet ja sportlikku arengut,» ütles toona alaliidu spordidirektor Kauri Kõiv pressiteate vahendusel.

Nüüd on sellest möödas pea kolm kuud. Kas vahepealse aja jooksul leidsid Talihärm ja alaliit mingi kompromissi? «Alaliit ei toeta mind otseselt mitte kuidagi. Nad maksavad mulle lihtsalt EOK raha edasi. See on kõik.

Ma teen kõik asjad ilma nende toeta. Nad ei anna mulle padruneid ega midagi. Ma ei tea, kas see on nüüd kompromiss, nemad on kindlasti rahul sellega. Eks avalikkus saab ise hinnata kui normaalne on see olukord.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon avalikustas mais täiskasvanute suvisesse ettevalmistusprogrammi kuuluvad sportlased, kelle seas polnud Johanna Talihärma (number 36). Foto: Eero Vabamägi