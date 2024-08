Tippsporti naasnud Paulína Fialková: minu prioriteedid on muutunud

Fialková, kes naasis hiljuti tippsporti pärast esiklapse sündi, tunnistas, et tänane võistlus oli raskem kui eilne. «Täna oli väga raske rajal. Pingutasin eile nii kõvasti, et võita. Täna olen rahul tegutsemisega lasketiirus,» kommenteeris Fialková pärast finišit. Ta tõi esile, et tema prioriteedid on mõnevõrra muutunud. «Pean oma lapse peale mõtlema ja hoian end treeningutel teadlikult tagasi. Päeva lõpus tahan veeta aega ka oma tütrega,» lisas Fialková. Ta tunnistas ka, et ta on väga võistlushimuline ning igatses enim võistlemist, mitte niivõrd treenimist, vahendab Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon pressiteates.