Soome korvpallinoored said hakkama ajaloolise saavutusega

«Kõik 12 mängijat said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. See on pöörane!» lausus Soome koondise peatreener Jussi Räikkä pärast triumfi. «See on mängijate mäng. Kui kõik annavad enast kõik, siis võib olla kindel, et saadakse, mida ka vääritakse. Meie noormängijad soovivad võidelda ja püüelda parima suunas. Mitte ükski koondislane ei andnud turniiri jooksul kunagi alla.»