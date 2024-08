Korvpallitäht tegi meeskonnakaaslastele enam kui 300 000 eurot väärt kingituse

Serbia meedia teatel otsustas Jokic oma meeskonnakaaslasi tänada ilusa suve eest. Selleks kinkis ta kõikidele Serbia koondislastele Rolexi luksuskella. Ühe sellise väärtuseks on ca 29 000 eurot. See tähendas, et tema kingituse koguväärtuseks oli ca 319 000 eurot.