Otepää MMil medalitseremooniale pääsenud Külm: ma teen õiget asja

Külm jäi enda esitusega rahule, kuid leidis, et laskmises saaks ta parem olla.

«Palju trahve, aga täna olid ka väga rasked olnud. Juba pealelaskmisel oli nii, et isegi suusatada oli vastutuult raske. Ma olen oma taktika valikuga viimasel ringil rahul. Siit ära minnes ei teadnud veel, et kas ma olen viies või kuues. Tehvandi tõusupeal öeldi juba, et on kuus-seitse.»

«Siis ma teadsin, et võtan tal tuulde ja jätan lõpu peale ja siis ma kuidagi laskusin mööda ja ma mõtlesin, et ma proovin, et kui ma kaotan, siis ma vähemalt proovisin. Aga õnneks tal oli ka vist kolm päeva jalas nii et täna võitsin mina,» rääkis Külm

Muidu on Paulina Batovska Fialkova kõva sõidu naine. «Sellesmõttes oli hea see käik seal ära teha. Lõpus ma ei tea, kas mul oleks seal täna seda lõpuspurti sees olnud.»

Mida sa enda kohta teada said nende kolme päeva jooksul? «Me ei tee valet asja. Mina olen kindel, mina usun Indrekut ja ma pean võtma kõike läbi Susani pilgu. Ma usun, et ma teen õiget asja.

Saab alati rohkem teha ja veel paremini, aga sammud õiges suunas on olemas. Ma lähen proovin igal võistlusel,» sõnas Külm.

Otepääl ei olnud nii palju võistlejaid kui MK-etappidel ning seetõttu oli kogu seda melu lasketiiru juures lihtsam välja lülitada. «Kui sulle kaasaelatakse, siis sa ei lase ennast sellest nii palju kõigutada. Ma mäletan väga hästi seda, kui maailma karikasarja sprindivõistlusel tuli mul ehmatusega, et issand nad karjuvad minu laskude peale ja seal kadus fookus ära. Täna ma ei lasnud sellel ennast segada,» sõnas külm.

Kevadel käis Külm ka põlveopil, mis tõttu on ta vähem teinud jooksutreeninguid. «See ei ole enam takistav tergur, me võtame seda kui väikest linnukest, et see on minu nõrk koht. Ma arvan, et praegu on kõik hästi.»

Homme Külm puhkab ning võtab rahulikumalt, et edasi minna talvise eesmärgi nimel.