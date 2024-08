Ühisstardist sõidu maailmameistriks kroonitud Zahkna: ebareaalne tunne!

Võit tuli Zahknale ootamatult, ent sellegi poolest oli ta selle üle väga õnnelik. «Üliäge! Esimene võistlus siin näitas, et on 20 inimest, kes võistlevad kulla peale. Õnneks olin see parim täna mina,» võttis Zahkna võistluse kokku.