Reali staare ohjanud Hein: emotsioonid on kahetised, jalgpallurina tahad iga mängu võita

Esimese poolaja keskel käisid ka arstid ühel hetkel teie juures. Mis juhtus?

Ma ülemäära palju füsioteraapia-keeles rääkida ei oska, aga puusapainutaja hakkas natukene tõmbama või kiskuma. Aga sain edasi mängida. Suuremat muret pole, saan rahulikult taastuda.

Arstid tohterdamas Karl Jakob Heina. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/Scanpix

Kirjeldage ka üldist Stantiago Bernabeu melu: kuidas oli sellise publiku ees mängida?

Äge oli! Sellisel staadionil mängida on väga äge kogemus. Ja ka väga äge väljakutse! Selles suhtes oli see kindlasti väga äge päev, aga jällegi... natukene jääb kripeldama, sest oleks võinud ehk olla viik.

Olete Eesti koondisega varemgi erinevate superstaaride vastu mänginud ja Londoni Arsenaliski tippjalgpalli kogenud, ent kui päriselt teate, et just teil tuleb Madridi Reali vastu need kindad kätte tõmmata ja postide vahele minna, siis... kas olite kuidagi närvis ka või on psühholoogia pool ikkagi tipp-topp?

Ei, sellega on kõik tipp-topp. Ma ei näe põhjust, miks närveerida. Näen sellest väljakutset. Olengi terve elu vaeva näinud, et sellisesse kohta välja jõuda – ma ei näe põhjust, miks peaksin nüüd araks lööma. Naudin iga minutit ja hoian fookust, sest sellisel tasemel pead igas situatsioonis olema täielikult keskendunud. Sellisel tasemel lihtsalt ei saa üldse järele anda. Nii hoiangi lihtsalt enda hookust ja naudin iga hetke, situatsiooni ja teen lihtsalt oma asja.

Madridi Reali staarid lõid Karl Jakob Heina selja taha kolm palli. Foto: Chema Moya