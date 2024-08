Valusa kaotusega debüteerinud Mets: on väga uhke tunne, et mängisin Bundesligas

Kas need videod täna ka töötasid või suutsid ründajad üllatada?

Arvan, et üldiselt saime kodutöö hästi ära tehtud. Kui vaadata mängu, siis vastasel mängust võimalusi ei tekkinud. Suutsime kaitses hästi seista ja nende tsoonid kinni panna. Need asjad, mis kokku leppisime, täitsime kaitses ära, aga kaks kooliraha viga, mida Bundesligas ei andestata, maksid mängu.

Kindlasti pole need asjad, mida enne mängu videokoosolekutel öelda tuleb, vaid mängijatel tuleb ka ise vastutus võtta ja sellistes olukordades paremini tegutseda.

Pärast mängu suhtles mängijatega ka peatreener Alexander Blessin, millise kammertooniga tema jutt oli?

Positiivne. Ta ütles, et väga hea esimene mäng ja ka väga hea kodumäng, aga täpsus oli see, millest meil puudu jäi ja miks mängu kaotasime. Tulemus valmistas pettumuse, arvestades seda, kuidas mäng kulges.

Kuivõrd ise tunnetate, et võistkond on uue peatreeneri nõudmistega kohanenud või on mingites elementides vaja veel sisseelamist?

Kindlasti on selles osas veel arenemisruumi, et saada täielikult ühtseks rusikaks. Läheb natukene aega, et saaksime mänguplaani täiesti nii jooksma, nagu ta soovib. Sõprusmängud on sõprusmängud, seal kunagi ei tea, millise koosseisu ja motivatsiooniga vastu tullakse, aga liigamängudes ja punktide peale kohtumistes tuleb tegelik tase välja. Meil on veel kõvasti arenemisruumi, et saaksime süsteemi enda kasuks tööle.

Portaali Sofascore’i hinnete põhjal olite teie St. Pauli parim mees. On see kompliment, mille lubate endal mängust kaasa võtta?

Ma pole kunagi olnud nende hinnete väga suur jälgija ega tea, kui täpsed need on. Vahel mängin väga hästi, aga hinne on madal, teinekord halvasti, siis jälle kõrge. Mina sellest järeldusi ei teeks, aga üldiselt oli soliidne esimene mäng.

St. Pauli – Heidenheim 0:2 Väravad: 66. Paul Wanner, 82. Jan Schöppner,

Standings provided by Sofascore