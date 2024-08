Eesti laskesuusatajate treeneri sõnul ei saa pärast kodust MMi järeldusi teha

Suvised ettevalmistused on Tobrelutsu sõnul hästi läinud: «Tüdrukud on püsinud terved ja me oleme teinud kõik plaanipäraselt. Ma olen väga rahul sellega, mis senini on olnud.»

Juhendaja arvates on kodune suvebiatloni MM hea treening. «Augustikuused tulemused, nendest kaasa võtta midagi väga pole. Siin on hea võrrelda teiste konkurentidega. Peale seda me järeldusi ei tee, et mis suunas liikuda.

Mõnedel sobib see Otepää rada profiililt, eriti naisterajad on väga kerged ja kiired. Pigem on määrav siin lasketiirus tegutsemine ja kuidas tuul mõjutab. Seetõttu on siin õnnefaktor suurem kui keskmises Euroopa tiirus. Peab jälgima tuult, sest kui sa eksid, siis tulemus võib olla päris kohutav,» lausus ta.

Külm napsas Otepääl kolm esikümne kohta. Supersprindi finaalis sai ta 10. ning sprindis 7. koha. Pühapäeval naiste ühisstardist sõidus võitles eestlanna endale 6. koha, millega pääses medalitseremooniale. «Ta on oma taseme siin välja sõitnud. Selgelt on ruumi paranduseks, aga pool aastat on põhivõistlusteni aega, et selles osas meil pole stressi,» toonitas Tobreluts.