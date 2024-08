EOK presidendiks pürgiv Teigamägi rahastusest: loodan, et olukord paraneb

Teigamägi arvas, et mitte kunagi varem pole suveolümpia lõpu ja EOK presidendivalimiste vahel olnud nii väike ajavahemik kui tänavu. Ta kinnitas Vikerraadiole antud intervjuus, et töö kandideerimiseks vajaliku 15 EOK liikme toetushääle saamiseks käib.

«Olen olnud EOK juhatuses ehk täitevkomitees kaheksa aastat ehk kaks perioodi. Nüüd kolmandal perioodil olen asepresident. Rääkides päris isiklikust vaatenurgast siis on mõte selles, et spordile oma teadmisi veel jagada. Neid, mis ma olen nende ametite juures, mis on kõik olnud vabatahtlikud, saanud ja kogenud. Selles ametis oleks minu hinnangul võimalik seda edasi teha. Ja ma tunnetan, et minus on veel midagi pakitsemas, et jagada ja anda,» rääkis 54-aastane Teigamägi.