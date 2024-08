Laskesuusakoondise peatreener kullaga kulmineerunud suvebiatloni MMist: see oli treening 2027. aasta päris MMiks

Stefan Lindinger edastamas informatsiooni Johanna Talihärmale, kes, tõsi, koondisega koos siiski ei treeni. Foto: Eero Vabamägi

Teie käe all treenib tänavu rohkem inimesi ja seal on ka mitmeid uusi nägusid. Kuidas on see tiim kokku sulandunud ja kui hästi nad omavahel kokku sobivad?

Väga hästi. Noored nagu Mark[-Markos Kehva] ja Jakob [Kulbin] õpivad vanematelt! Jakobi haigestumisest on muidugi kahju, sest ta võinuks siin väga palju korda saata – ta oli juba juulis väga hea vormis, seega kurb, et ta kaitseväes olles haigeks jäi. Aga vahel asjad nii lähevad.

Üldiselt on meelsus tiimis väga hea. Noored õpivad vanematelt ja tegutseme ühise eesmärgi nimel. See ongi praegu kõige tähtsam. Rene mõistab ka, et teistega koos treenimine ja kindla struktuuri järgi tegutsemine sobivad talle. Nägin juba Obertillachi [laagris], et ta on hea ning et võib siin midagi teha. Muidugi, seda, et ta võiks võita, see on teine lugu, aga teadsin, et ta oli esikümnesse või esiseitsmesse sõitmiseks valmis.

Ühesõnaga, tänavu saate tegeleda oma põhitööga, mitte ei pea klaarima enam inimsuhteid?

Jaa, saan tegeleda oma põhitööga, aga eks meil tuleb tiimi nimel ka [inimsuhetega] edasi töötada. Asjad on küll paremaks läinud, aga kui konkurente vaatame, siis näeme, et meil on teatud aspektides veel väga palju edasi minna.