Järgmisel olümpial ootab spordisõpru ridamisi uusi alasid, kus ka Eestil üks lootusekiir

Los Angeleses on programmis koguni 36 spordiala, mida on nelja võrra enam Pariisi mängudest. Kui teistele aladele teeb ruumi suurvõistluselt lahkuv breiktants, siis juurde tulevad pesapall, kriket, lacrosse, lipujalgpall (flag football) ja squash. Kaks viimast on seejuures olümpiaprogrammis esimest korda.

Eestis on need alad veel küllalt lapsekingades, ent etteruttavalt võib öelda, et vähemalt üks päiksekiir paistab ka meie õuele. Nõnda on lootust, et Eesti sportlane jõuab vähemalt ühel uuel spordialal olümpiamängude võistlustulle. Viimase 10 uue olümpiaalaga pole meil ainsatki olümpiasportlast tekkinud. Kas sellele pannakse Los Angeleses punkt, näitab juba aeg...