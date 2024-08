Ralliportaal: Tänak on osutunud uues süsteemis meistriks

Ralli MM-hooaja lõpuni jääb veel neli etappi ning kuigi uus punktisüsteem on olnud kasutusel alates jaanuarist, siis tegi DirtFishi ralliportaal põhjalikuma kokkuvõtte, kes on olnud selles suurimad võitjad ja kaotajad. Ott Tänak koos Hyundai meeskonnaga on võitjate poolel ning just kihva läinud ralli alguse järel on Tänak osutunud punktide päästmisel suurimaks meistriks.