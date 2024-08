Eesti tõukerattur krooniti maailmameistriks

Eesti tõukeratturite saagiks jäi kolme päevaga üks kuld, kaks hõbedat ja kolm pronksi. Eesti Tõukerattaliidu president Aigar Nuuma tõdes, et võistluste eel poleks osanud oodata, et maailma tõukerattaspordi keskusest sedavõrd uhke medalisaagiga naastakse. «Nüüd võib julgelt väita, et rahvusvahelisel tasemel meid teatakse ja tuntakse ning küllap edaspidi ka kardetakse,» ütles Nuuma.