Madridi Reali president kiitis Heina: ta on tõepoolest väga hea väravavaht

Eesti koondise esikinnas tegi kolmele sisse lastud pallile vaatamata üldiselt korraliku mängu: kuna viimased kaks väravat löödi alles mängu lõpus, oli Madridi Realil tükk tegemist, et värskelt Hispaania kõrgliigasse tõusnud võistkonnast jagu saada.

Hein jäi silma ka Madridi Reali presidendile Florentino Pérezile, kes vaatas kohtumist koos Valladolidi omaniku Ronaldoga Nazarioga. «Teil on hea mängija, tal on hea kehaehitus, ta on tõepoolest väga hea väravavaht,» vahendab väljaanne Defensa Central Pérezi sõnu.