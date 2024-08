La Liga ja Bundesliga on karmid, kuid seda nüüd vähemalt meie meestega

Teistpidi võin öelda, et mul on väga uhke tunne. Mitte et ma nüüd nina püsti ringi hakkaksin kõndima, aga väga pikk ja raske aeg on seljatatud ja tulla sealt niimoodi välja, et olen täna Saksamaa Bundesligas – see on väga uhke tunne. Olen selle saavutuse üle ääretult õnnelik,» võttis Eesti koondise kapten esimesed emotsioonid kokku.