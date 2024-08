MMil pronksiga leppinud Tattar: see tulemus paneb perspektiivi, kui head eelmised kaks aastat tegelikult olid

See tulenes mitmest faktorist – alustades enne hooaega põetud raskest haigusest ja lõpetades õnnetu kukkumisega, millega kaasnesid murtud roided –, mis Eesti parima kettagolfari edenemist suurturniiridel on pärssinud.

«Mul olid enne võistlust väga head emotsioonid. See on alati olnud võistlus, mis on oma olemuselt veidi erilisem kui teised. Mul on alati hea meel seal end proovile panna ja seda ka tänavu. Treeningpäevad möödusid väga hästi, samuti paarismäng.