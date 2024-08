WRC üllatusmees saab Tšiilis võimaluse ennast tõestada

Sesks debüteeris Poolas tipptasemel WRC masinavärgis mittehübriidse Puma variandi roolis. Lätlane lõpetas võistluse üldarvestuses viienda kohaga.

Lätis täishübriidvõimsusele üle minnes ei valmistanud Sesks pettumust. Ta võistles terve nädalavahetuse poodiumikohtade nimel ja hoidis kolmandat positsiooni. Viimasel katsel juhtunud probleemide tõttu langes ta aga suurest mängust.

Tšiili ralli annab lätlasele võimaluse oma kiirust tundmatutel teedel näidata. Kuigi Sesks võib Tšiili rallil tuttavatest sujuvatest ja kiiretest lõikudest kasu saada, on see siiski suur väljakutse, kuna ta pole varem sellel üritusel võistelnud ning ta peab alustama nullist.

«Mārtiņš jättis kahel eelmisel sõidetud etapil tugeva mulje, seega on rõõm teda Tšiilis tagasi tiimis tervitada. See saab olema kahtlemata väljakutseid pakkuv etapp, mis erineb eelmistest,» sõnas M-Spordi tiimipealik Richard Millener pressiteates.

Kuna sellel keerulisel rallil pole tal eelnevat kogemust, pole see lihtne ülesanne, kuid see on suurepärane võimalus näidata oma mitmekülgsust. Loodame, et see kogemus tugevdab tema ambitsiooni saada Rally1 klassis tavaliseks nimeks,» rääkis Millener.

«Oleme väga tänulikud võimaluse eest sõita taas Rally1 autoga, vaid kaks kuud pärast meie eelmist rallit. Siiani on see olnud uskumatu seiklus ja sõidukogemus muutub aina paremaks. Tšiilis Rally1 autoga võistelda on tõeliselt hämmastav, seega tahaksin M-Sporti ja WRC Promoterit tänada nende toetuse ja koostöö eest,» sõnas Mārtiņš Sesks.

«Muidugi saab see olema päris suur väljakutse, eriti mittehübriidse Rally1 autoga sellisel rallil, kus on aeglasem kruus ja kõrge, mis on karm nii autole kui ka juhile. See on nõudlik, kuid meile meeldivad väljakutsed,» rääkis lätlane.

«Me oleme taas kord teistest natuke maas, kui sõidame rallil, mida me ei tunne mittehübriidautoga. Kuid ma usun, et oleme valmis ja kõik on motiveeritud tegema oma parimat sooritust,» lisas Sesks.