Vutiäss pani lapsevanemate tõttu treeneriameti maha

Matthäus oli kaks aastat TSG Grünwaldis U13 treener. Ta juhendas seal ka oma poega Milanit. Nüüd on see läbi, kuna Lothar ei tööta enam treenerina.

1990. aasta maailmameister täpsustab lisas: «Päev läbi telefonis vestlemine ja pidev seletamine, mida kõike ma valesti teen on minu jaoks liig. Mulle öeldi mitmete vanemate poolt, et nende laps mängib liiga vähe ja siis ma mõtlesin, et las teeb keegi teine, äkki teeb paremini,» rääkis Matthäus.