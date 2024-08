Üllatavalt madalast pulsist hoolimata sai teha maailmarekordi

«Madalad pulsid ei ole minu keha eripära, vaid see on treenituse tulemus,» ütleb Ratasepp, kes on triatloni harrastanud neliteist aastat, neist viimasel kümnel keskendunud põhiliselt ultradistantsidele. «Pulss peab olema madal, et keha saaks toota sisuliselt kogu energia rasvadest, mida on organismis kõige rohkem.»