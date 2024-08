Jürgen Henn: Eesti liiga mängijatel ongi raske praegu koondisesse saada

Miks Zenjovi ja Ojamaad pole?

Ojamaaga on lugu selline, et vestlesin temaga, aga ta andis mõista, et tema jaoks oleks koondiseaknad vajalikud, et taastuda. Tema selg on sellises seisus, et ta väga enam koondist aidata ei saa ja ta keskendubki nende akende ajal enda tervisele.

Olen ise [Flora peatreenerina] näinud, kui kehvasti võib koormus talle mõjuda: kui ta käibki nädal aega kõveralt ringi, selg krambis ja lukus. See polnud hea vaatepilt ja saan täiesti aru sellest tervislikust seisust.

Tema olukord on selline, et ta plaanib teha koondisega lõpparve, et keskenduda tervisele. Need [koondise]aknad on vajalikud selleks, et olla klubi jaoks nii palju olemas, kui saab – tema selg ei luba enam [aastas] 30-40-50 mängu mängida.

Millisel positsioonil oli kõige keerulisem valikut teha? Kui vaadata keskväljale, siis seal koduliiga mehed Vladislav Kreida ja Markus Soomets näiteks valikusse ei kuulu.

Nagu mainisin, siis keskväljal ja kaitseliinis on meil mängijad, kes mängivad välismaal ja saavad sealt regulaarselt ka mängida. Selles mõttes teeb see tänasel päeval Eesti [liiga] mängijate elu raskemaks: kui välismaal on keegi, kes mängib regulaarselt, siis on tema lihtsalt natukene eelisseisus.