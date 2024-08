WRC-sarja pürgiv eestlanna: eesmärkideta on mõttetu sellist asja teha

Kuigi kandideerida võisid kuni 27-aastased naised, siis tundub, et 15 sekka valiti pigem nooremapoolsed. Samas usun, et mul võivad olla ka head šansid.

Usub oma võimalusse

Aabna tõdes, et viimased nädalad on kulgenud ainult Krakowi treeninglaagriks valmistudes. Ühtlasi on ta natuke piilunud, milliste konkurentidega tuleb hakata rinda pistma.

«Olen heas mõttes üllatunud, sest konkurents on ikkagi väga-väga kõrge. Kuigi kandideerida võisid kuni 27-aastased naised, siis tundub, et 15 sekka valiti pigem nooremapoolsed. Samas usun, et mul võivad olla ka head šansid,» ütles Aabna, keda tulevad Poolasse toetama ka lähemad pereliikmed.

11-aastane vend sõidab rallit eriloaga

Hanna Lisette Aabna pole pärit mõnest kuulsast rallidünastiast. Kuigi tema isa Meelis on kunagi sõitnud rahvarallit, toimus see kõik enne, kui Hanna Lisette, sõpradele Anni, üldse sündis.

Samas on rallivõistlustel pealtvaatajana käimine kuulunud pere kalendrisse juba kaua aega ning kuna suur osa suguvõsast on pärit Saaremaalt, siis muidugi on pea igal aastal käidud oktoobris Saaremaa rallil.

Hanna Lisettest seitse aastat noorem vend Uku sai sel kevadel samuti oma esimesed võistluskilomeetrid kirja. Aprillis osales Uku Aabna 10-aastaselt rahvasprindil. Ahli rahvasprindil oli ta selgelt noorim osaleja ning sai võistelda EALi eriloa alusel.

«Uku on näinud võidusõitu sünnist saati ja pidanud kannatamatult raja ääres aina ootama ja ootama oma aega ja korda. Nüüd on see lõpuks käes ja eks me näe, kuhu see välja jõuab, sest minu isa unistus on ellu viia unistusi!» kirjutas Aabna aprillis Facebookis.