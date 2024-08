Eesti koondise viskekahur liitub TalTechi korvpallimeeskonnaga

Möödunud hooajal Tartu Ülikool Maks & Mooritsa särki kandnud Kitsing rääkis, et uuel kooliaastal asub ta magistriõpingutele ning TalTechi meeskonnaga liitumine oli tema jaoks loogiline samm. «Üritan olla abiks nii nõu kui jõuga ning olla eeskujuks, et sporti ja kooli on võimalik ühendada!» märkis 33-aastane ääremängija.