Ogier kinnitas, et ta ei kao kuhugi

«Mul on alati olnud silm peal sellel sarjal, sest elan nüüd Saksamaal. Mu naine töötab selles sarjas, ma olen mitu korda võistlustel käinud ning mulle on need väga meeldinud. Ma tahan end erinevates olukordades proovile panna,» sõnas Ogier väljaandele Rallit.fi-le.

Prantslane andis vihjeid, et tema karjäär autoralli MM-sarjas jätkub tõenäoliselt pärast käesolevat hooaega, kuid tervet hooaega ta kaasa enam ei sõida: «Kui meeskond ja mina oleme olukorraga rahul ja saavutame koos häid tulemusi, siis on meil hea võimalus jätkata.»

Tänavu on Prantsusmaa ralliäss mõnevõrra ootamatult tõusnud võitlema üheksanda MM-tiitli eest, kuigi ta on kolm MM-etappi vahele jäänud. Neli rallit enne hooaja lõppu on autoralli MM-sarjas olukord prantslasele ootamatult hea. Ta hoiab üldarvestuses teist kohta. Vahe liidri Thierry Neuville'iga on 27 punkti.