Kuidas nii? Mängija esindas ühes kohtumises mõlemat meeskonda

Toronto vahetas juulis Janseni just Bostoni klubisse. Kuu aega hiljem mängisid kaks meeskonda kohtumise lõpuni, kus pesapallur kandis juba Red Soxi vormi. Jansenist sai esimene mängija MLB ajaloos, kes on mänginud ühes kohtumises mõlema võistkonna eest.

«See pole mulle veel päris kohale jõudnud. Ma olin üllatunud, kui sain sellisest ajaloolisest saavutusest teada. Sellise märgi jätmine spordialale on kummaline ja huvitav. Ma olen tänulik, et mul avanes selline võimalus ja kokkuvõttes on see lahe asi.