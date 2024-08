Mis järeldusi saab kodusest MMist teha? Sõna Lindingerile ja Tobrelutsule

Tominga nõrgem esitus häirekella helisema ei pannud

Susan Külm ja Tuuli Tomingas harjutavad jätkuvalt Indrek Tobrelutsu käe all, nende puhul Lindingeriga konflikti pole. Tobreluts nentis, et ettevalmistus on kulgenud hästi, kuid suvise võistluse põhjal järeldusi teha ei saa.

«Tüdrukud on püsinud terved, oleme kõike teinud plaanipäraselt. Olen seni tehtuga väga rahul. Siin MMil oli konkurentidega end hea võrrelda, aga augustikuistest tulemustest kaasa võtta midagi väga pole.

Mõnele Otepää raja profiil sobib, eriti naisterajad on väga kerged ja kiired. Pigem on siin määrav lasketiirus tehtav ja ka see, kuidas tuul mõjutab. Siin on õnnefaktor suurem kui keskmises Euroopa tiirus. Peab jälgima tuult, sest kui eksid, võib tulemus olla päris kohutav,» rääkis Tobreluts.

Indrek Tobreluts (pildil) juhendab 2021. aastal loodud TT tiimis Susan Külma ja Tuuli Tomingast. Foto: Eero Vabamägi

Külm jõudis kolmel korral esikümnesse (ühisstardist sõidus 6., sprindis 7., supersprindis 10.), Tomingal aga sama hästi ei läinud.

«Susan sõitis oma taseme välja. Selgelt on ruumi parandamiseks, aga põhivõistlusteni on pool aastat aega, meil pole stressi,» toonitas juhendaja.

Veebruaris Nové Městos peetud laskesuusatamise MMil ühisstardist sõidus 8. koha noppinud Tomingas tuli kodusele suurvõistlusele selgelt suuremate ootustega. Möödunud aastal Slovakkias suvebiatloni MMil krooniti ta sprindis maailmameistriks, lisaks noppis kaks hõbedat. Nüüd sai ta supersprindis 23. ja sprindis 49. koha ega pääsenud ühisstardist sõitu.