Tattar võttis endale abiks spirituaalse treeneri: mu mõtteviis on muutunud

«Murdunud roie ei lasknud mul kuu aega teha aktiivset eluviisi. Mitte midagi tegemine võib tunduda unistusena, kuid mina tahtsin valmistuda eesootavateks võistlusteks. Töötasin selle nimel, et võtta olukord omaks. Füüsiliselt austasin seda vajadust puhkusele. Rohkem võttis aega just vaimselt selle olukorraga leppimine. Alustasin koostööd mentori Eva Lepikuga,» kirjutab Tattar oma blogis.

Lepik on spirituaalne treener, kes tegeleb EFT-ga (Emotsionaalse Vabaduse Tehnika). Ta kirjutab oma veebilehele , et läbi selle saab inimene vabaneda negatiivsetest emotsioonidest, hirmudest, foobiatest, ärevusest, sõltuvustest ja isegi liigsest kehakaalust. EFT põhineb üle 5000 aasta vanuse idamaadest pärit punktmassaaži ja kaasaegse psühholoogia põhimõtetel.

Koostöö algas siis, kui ta võistlustele naasis. Kuigi ametlik teadaanne pole veel valmis, soovis Tattar ikkagi oma blogis sellest kirjutada. «Mind on alati paelunud inimpotentsiaal ja kuidas saame oma inimlikust minast kaugemale minna. Pärast kolme aastat nende teemade uurimist leidsin tugeva sideme Eva ja tema programmidega. Kui mulle pakuti võimalust osaleda üks-ühele aastases mentorlusprogrammis, ütlesin koheselt «jah». Kuigi tulemus on ettearvamatu, tunnen juba praegu selle mõju.

«Sel aastal on muutunud mu mõtteviis. Ma olen muutunud teadlikuks ning saan valida, kuidas ma maailma ja oma olemist kogen. See on võimaldanud mul jääda rahulikuks ja enesekindlaks,» jätkab Tattar.