Latvala: meile on lubatud, et WRC-sarja punktisüsteem muutub

Aasta alguses kasutusele võetud punktisüsteem on saanud väga palju kriitikat, sest üldvõistluse lõpptulemuste põhjal punkte ei jagata ning ralli võidu tähtsus on võrreldes varasemate hooaegadega üsna väike. Praegune punktisüsteem jääb ühe hooaja pikkuseks eksperimendiks.

«Sellest on juba räägitud ja lubati, et punktisüsteem muutub. Kas see läheb tagasi selliseks nagu see oli 2023. aastal? Ma ei julge seda lubada,» sõnas Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala väljaandele Rallit.fi.

Hooaja alguses avaldas Rahvusvaheline Autoliit FIA, et hooaja jooksul on võimalik punktisüsteemi muuta, kui selleks on vajadus. «Punktisüsteemi kohta on olnud palju poleemikat, aga seda ei saa muuta keset hooaega. See oleks ebaõiglane,» ütles Latvala.