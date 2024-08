Eesti noored kergejõustiklased alustasid MMi, Ott jooksis ennast poolfinaali

Ott sai kuuendas eeljooksus ajaks 11,69 ning pääses poolfinaali. Eeljooksude kokkuvõttes oli see paremuselt 14. tulemus. Eestlanna jookseb neidude 100 m esimeses poolfinaalis, mis algab Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva kell 00.35. Sel hooajal on Ott näidanud häid tulemusi, alles kuu aega tagasi sai ta U18 EMil pronksi ning tema nimel on ka eestlannade selle hooaja tippmark (11,44).