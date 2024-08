Igipõliste rivaalide kohtumine tühistati politsei streigi tõttu

Amsterdami Ajaxi ja Rotterdami Feyenoordi jalgpallikohtumised on tavapäraselt politsei poolt suure tähelepanu all.

Hollandi jalgpalli üheks kõige tulisemaks jalgpallimatšiks peetakse Rotterdami Feyenoordi ja Amsterdami Ajaxi omavahelisi kohtumisi. Üks neist pidi meistriliiga raames toimuma sel pühapäeval, kuid see on otsustatud ära jätta, sest kohalik politsei on otsustanud streikida ning kõrge ohutasemega mängu pole võimalik pidada, kui võimuorganid staadionil korda ei taga.