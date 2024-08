MM-ralli toimumist ähvardab ebatavaline oht

33-aastase Scunio kaebus põhineb ohtlikul olukorral, mida ta koges Tšiili meistrivõistluste neljandal etapil Rally de Ñuble - Quillónil. Scuncio ja kaardilugeja Javiera Romani olid kinni poodiumikohas, kuid kuuendal katse süttis nende Škoda Fabia Rally2-auto põlema.

Õnneks pääsesid mõlemad autos viibinud leekide eest pagema, kuid Scuncio näitas näpuga võistluse korraldajatele, väites, et rallil ei järgitud kõiki ohutusnõudeid, vahendas rallyjournal.com

Scuncio arvates tohib Tšiili MM-etappi pidada vaid juhul, kui korraldajad suudavad järgida Rahvusvahelise autoliidu (FIA) seatud ohutusstandardeid. Just sel põhjusel on ta pöördunud õiguse leidmiseks kohtu poole.

Tšiili MM-ralli korraldaja Felipe Horta rõhutas kohalikule raadiojaamale Bio Bio antud intervjuus, et üritusel on alati järgitud FIA ja Tšiili rahvusliku alaliidu kehtestatud protseduure ja reegleid.

«Nüüd, kus kohus on kaasatud, on nende ülesanne asi lahendada, kuid oleme kindlad, et kõik laabub vastavalt seadustele,» ütles Horta.

Tšiili MM-etapile aluse pannud Horta on pettunud, et aastate jooksul tehtud tööd tahetakse sellisel moel prügikasti visata. «Meel läheb kurvaks mõeldes, et enam kui kahe aastakümne jooksul üles ehitatud ja kogu maailmas tunnustatud ralli on nüüd sellise olukorraga kokku puutunud. Sellise asjaga silmitsi seismine on tõeliselt kahetsusväärne,» lisas Horta.

Tšiili MM-ralli on kavas 26.-29. septembril. See Lõuna-Ameerika riik võõrustas oma esimest WRC-etappi 2019. aastal ning tegi tagasituleku MM-kalendrisse mullu. Mõlemal juhul, kui võistlus on kuulunud MM-sarja, on selle võitnud Ott Tänak koos Martin Järveojaga. 2019. aastal Toyotaga ja 2023. aastal Fordiga. Tänavu sõidavad eestlased seal Hyundaiga.