Maailma vihatuim sportlane naasis võidukalt võistlustulle

Nimelt keeldus Yang 2018. aastal dopinguproovi andmast, kui dopingukütid tema koju tulid. Olukord eskaleerus nii hulluks, et üks kolmekordse olümpiavõitja turvameestest purustas ujuja pitseeritud dopinguproovi haamriga.

Yangi jaoks polnud see esimene dopingureeglite rikkumine. 2014. aastal määrati talle kolmekuuline võistluskeeld, toona leiti tema dopinguproovist trimetasidiini jälgi.

Tumeda dopinguajaloo tõttu on Yangi meedias nimetatud ka kui maailma vihatuimaks sportlaseks. Ühena paljudest on selle tiitli talle aastaid tagasi pannud Hispaania ajaleht Marca. Lisaks olümpiakuldadele on Yang võitnud 11 MM-kulda.