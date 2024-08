Hyundaiga seostatud sõitja jäi kidakeelseks

Kui Ott Tänak aasta tagasi Hyundaiga käed lõi, jäi M-Spordis esisõitja koht vakantseks. Sellele positsioonile ülendati Fourmaux, kes veel 2022. aastal sõitis M-Spordi põhitiimis, kuid 2023. aastaks taandati WRC2-sarja.

Nüüd, kui MM-hooajast on sõidetud üheksa etappi, võib öelda, et Fourmaux ülendamine tiimi esisõitjaks oli õigustatud. Hooaja teisel rallil Rootsis tuli ta kolmandaks ning on pärast tõusnud poodiumi madalamale astmele veel kolm korda ja on punktitabelis viies.

Adrien Fourmaux. Foto: @World / M-Sport

29-aastast prantslast on viimastel nädalatel seostatud Hyundaiga. Kuulujutud said alguse pärast seda, kui Hyundai tiimipealik Cyril Abitebouli andis mõista, et 2025. aastal soovib Lõuna-Korea meeskond Ott Tänaku ja Thierry Neuville’i kõrvale kolmandasse autosse panna samuti täishooaja kaasa tegeva sõitja.

Kui DirtFish Fourmaux’lt võimaliku tiimivahetuse kohta uuris, siis jäi prantslane napisõnaliseks. «Sellises hooaja faasis liigub alati palju kuulujutte. Praegu tahan keskenduda neljale järgmisele rallile.

Kuid kindlasti on aeg arutleda ka tuleviku üle, mida teha järgmisel aastal, aga ka aastate pärast. Nii et kindlasti, meil on arutelud käimas, kuid saate sellest kõigest teada hiljem,» ütles Fourmaux DirtFishile.

Fourmaux on järelejäänud nelja MM-etapiga pannud endale kõrge eesmärgi. Nimelt tahab ta hooaja lõpuks kerkida punktitabelis kolmandale kohale. Praegu on seda positsiooni 137 punktiga hoidmas Tänak, Fourmaux jääb temast maha 18 punktiga.

«Olen kindel, et see (kolmas koht – toim) on endiselt võimalik. Nii et ma tahan seda teed edasi käia ja vaatame, mis juhtub. Ma arvan, et MM-tiitli eest võitlemine võib olla tõesti keeruline, kuid vähemalt MM-sarja poodiumikoht on praegu minu suur eesmärk,» lisas Fourmaux.

Järgmisel nädalal toimuval Kreeka MM-rallil tahab ta samuti kerkida kõrgesse mängu. Ta tunneb end Akropolise rallil kindlalt, ta on seal olnud Rally2-autoga kiire, kuid olnud ka tippklassi autoga lähedal poodiumikohale. Eelmisel nädalal läbis ta Kreekas kahepäevase testi, et Ford Puma Rally1-autot veel paremini tundma õppida.