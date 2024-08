Eesti rattur tõusis Hiinas velotuuri liidriks

«Võib öelda, et oli rahulik päev, sest oli teada, et tuleb grupifiniš ja ilm oli natuke soojem kui eile ehk 34–35 kraadi. Rattakompuuter näitas pidevalt 40–41 kraadi, aga õnneks oli autos piisavalt jääd ja vett, et end jahutada ja ülekuumenemise ohtu ei tekkinud,» ütles Laas.