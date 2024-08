Pidev kriitika ei takista suurklubi miljoneid laristamast

Alates 2022. aasta suvest on Chelsea korraldanud tehingute virr-varri, mida pole varem ühegi klubi esituses nähtud. Kõik sai alguse hetkest, mil viimati 2017. aastal Inglismaa meistriks kroonitud klubi omanikuks said Behdad Eghbali Ja Todd Boehly. Viie üleminekuakna jooksul on soetatud lausa 39 jalgpallurit, neist 11 siirdusid Londoni tippklubisse tänavu suvel. Seejuures on akna sulgemiseni veel mõned päevad aega ja läbirääkimised endiselt mitme mängumehega käimas.